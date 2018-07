Picchia la convivente davanti al figlio piccolo

Un pregiudicato colombiano di 42 anni ha aggredito, come altre volte in passato, la propria convivente, in piazza Martiri d’Ungheria, a Viterbo, causandole lesioni, riscontrate dal pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, e il tutto, alla presenza del loro figlio minore. Pronto l’intervento della pattuglia della stazione dei carabinieri della compagnia di Viterbo, che è riuscita nell’immediatezza a bloccarlo e trarlo in arresto, conducendolo, dopo le formalità di rito, in regime domiciliare come disposto dall’autorità giudiziaria.